Brent подешевела до $108,72 за баррель

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок дешевеет днем в понедельник после длинных выходных, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

К 14:52 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,29%), до $108,72 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,38 (1,24%), до $110,16 за баррель.

В минувшую пятницу торги нефтью не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему закрыта, поэтому активность торгов ниже обычной.

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к завершению конфликта, сообщил Axios со ссылкой на источники. По их данным, переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также путем обмена текстовыми сообщениями между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Президент США Дональд Трамп заявил на минувших выходных, что во вторник будут нанесены удары как по иранским электростанциям, так и по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив.

"Теперь ситуация напоминает не снежный ком, катящийся с горы все быстрее и быстрее, а скорее лавину, - отметил старший аналитик A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - Трейдеры нефти и нефтепродуктов теперь больше сфокусированы не на рисках перебоев поставок, а на реальной ситуации на физическом рынке".

WTI Дональд Трамп Brent Иран США Пакистан
Суд по заявлению Альфа-банка признал банкротом экс-владельца банка "Югра" Хотина

В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти

Шохин сообщил о готовности РСПП обсуждать windfall tax

 Шохин сообщил о готовности РСПП обсуждать windfall tax

Российские активы Evraz Plc с 1 апреля переведены на ПАО "Евраз"

 Российские активы Evraz Plc с 1 апреля переведены на ПАО "Евраз"

Brent подорожала до $109,77 за баррель

Страны ОПЕК+ договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ предварительно договорилась об увеличении добычи нефти в мае на 206 тыс. б/с

 "Восьмерка" ОПЕК+ предварительно договорилась об увеличении добычи нефти в мае на 206 тыс. б/с

Министры ОПЕК+ проведут в воскресенье встречу по ситуации на нефтяном рынке

 Министры ОПЕК+ проведут в воскресенье встречу по ситуации на нефтяном рынке

В ОАЭ восстановление работы крупнейшего производителя алюминия займет около года

ФАС выдала предостережения экспертам авторынка после их заявлений о росте цен

 ФАС выдала предостережения экспертам авторынка после их заявлений о росте цен
Хроники событий
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8912 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1392 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 83 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });