Brent подешевела до $108,72 за баррель

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок дешевеет днем в понедельник после длинных выходных, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

К 14:52 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,29%), до $108,72 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,38 (1,24%), до $110,16 за баррель.

В минувшую пятницу торги нефтью не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему закрыта, поэтому активность торгов ниже обычной.

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к завершению конфликта, сообщил Axios со ссылкой на источники. По их данным, переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также путем обмена текстовыми сообщениями между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Президент США Дональд Трамп заявил на минувших выходных, что во вторник будут нанесены удары как по иранским электростанциям, так и по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив.

"Теперь ситуация напоминает не снежный ком, катящийся с горы все быстрее и быстрее, а скорее лавину, - отметил старший аналитик A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - Трейдеры нефти и нефтепродуктов теперь больше сфокусированы не на рисках перебоев поставок, а на реальной ситуации на физическом рынке".