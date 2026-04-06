Россия в I квартале увеличила экспорт муки в Китай в 2,4 раза

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - РФ в январе-марте этого года экспортировала в Китай 45 тыс. тонн пшеничной муки, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (18 тыс. тонн), сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

"В текущем году Китай стал ключевым направлением для российских поставщиков пшеничной муки. На фоне спада маржинальности внешних поставок, равно как и существенного роста конкуренции на других рынках сбыта, доля Китая в структуре российского экспорта пшеничной муки заметно возросла, - отметили в центре. - Если в 2024 году на КНР приходилось не более 10% от всех российских поставок муки, то в 2025 году доля составила уже 14%, а за первые три месяца этого года - свыше 38%".

РФ остается ключевым поставщиком пшеничной муки и для самого Китая. Так, по данным ГТУ КНР, в январе-феврале российские экспортеры обеспечили почти 53% потребностей страны в импорте этой продукции. В текущем году Китай ожидаемо останется одним из основных рынков сбыта для российских экспортеров муки, прогнозируют в центре.

По данным ГТУ КНР, в январе-феврале этого года РФ вышла в лидеры по выручке от экспорта муки в Китай, поставив ее на $3,58 млн, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($3,18 млн). Этот показатель оказался несколько выше, чем у прежнего лидера по поставкам, - Японии ($3,53 млн).

В 2025 году РФ поставила в Китай муки на $20,3 млн против $29,9 млн в 2024 году.

Агроэкспорт РФ КНР
