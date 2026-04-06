Саудовская Аравия в мае повысит цену на основной сорт нефти для Азии на $17

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в мае резко повысит цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light - на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

Он подорожает на $17 за баррель и будет стоить на $19,5 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение госкомпании Saudi Aramco. Такой спред является рекордным, в контрактах с поставкой в апреле он составил $2,5 за баррель.