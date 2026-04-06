Поиск

Авиакомпаниям Индонезии разрешат повысить цены на авиабилеты на 9-13%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Индонезии разрешат авиакомпаниям повысить цены на авиабилеты на 9-13% путем увеличения топливного сбора, сообщил на брифинге министр экономики страны Аирлангга Хартарто.

Размер топливного сбора вырастет с 10% до 38% от стоимости самого дорогого авиабилета, однако это увеличение будет частично компенсировано за счет временного снижения взимаемого с авиакомпаний налога на добавленную стоимость, а также реализации других мер, направленных на обеспечение контроля над ценами, сказал Хартарто в ходе пресс-брифинга.

"Правительство подготовило ряд смягчающих мер, чтобы авиаперелеты оставались доступными для населения", - отметил он.

Перевозчики хотели поднять топливный сбор на 50%, однако в правительстве сочли, что 38% будет достаточно, чтобы уберечь авиакомпании от серьезных убытков на фоне резкого подорожания энергоресурсов при одновременном сохранении покупательной способности пассажиров.

Изменения будут действовать в течение двух месяцев, после чего ситуация будет вновь рассматриваться с учетом динамики событий на Ближнем Востоке, сказал Хартарто.

Ближний Восток Индонезия Аирлангга Хартарто
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

