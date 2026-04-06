Маркетплейсы направили ФАС предложения по скидкам и комиссиям для продавцов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Wildberries и Ozon направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) предложения по управлению ценообразованием в части скидок и комиссий, а также выравниванию условий для российских и зарубежных продавцов на своих площадках.

20 марта ФАС, по итогам экспертного совета, сообщала что до 3 апреля маркетплейсы должны представить ведомству предложения о выравнивании условий для российских и иностранных продавцов, а также коммерческие политики, регламентирующие инвестирование в цены независимых продавцов.

В понедельник объединенная компания Wildberries-Russ сообщила, что представила регулятору комплекс мер, "направленных на дальнейшее обеспечение прозрачных и предсказуемых условий работы с цифровой платформой". Речь идет о выравнивании условий работы для российских и китайских продавцов в части комиссий, управлении ценообразованием продавца и условий формирования скидок за счет маркетплейса.

В частности, WB-Russ автоматизирует механизм добровольного отказа продавцов от скидки на их товары за счет маркетплейса через личный кабинет. Также компания разрабатывает коммерческую политику, которая обеспечит предпринимателям большую прозрачность и предсказуемость ведения бизнеса на платформе.

"Политика будет представлена на согласование ФАС России в ближайшее время и будет включать в себя как принципы ценообразования на платформе, так и правила определения и предоставления скидки за счет маркетплейса", - говорится в сообщении WB-Russ.

В пресс-службе Ozon сказали "Интерфаксу", что компания также направила свои предложения регулятору.

"Мы предлагаем ограничить предельный размер комиссии за продажу для продавцов и закрепить источник финансирования скидки - только за счет комиссии за продажу товаров. Если источник скидки не закрепить, компании смогут "переложить" свои расходы в стоимость логистических услуг, продвижения и других сервисов для продавцов. Такой подход неблагоприятен для предпринимателей и не стимулирует добросовестную конкуренцию на рынке", - отметили в Ozon.

Также Ozon предложил запретить маркетплейсам финансировать скидки на товары одной категории за счет выручки от комиссий других категорий. В противном случае часть товарных категорий может быть ущемлена в правах, а продавцы получат меньше благоприятных условий для роста.

"Мы предлагаем проработать конкретные параметры и механику ограничений со всеми маркетплейсами, а медиатором этого процесса может выступить ФАС. Чтобы обеспечить равные конкурентные условия, выработанные нормы должны быть закреплены в правовом акте или меморандуме, принятом всеми маркетплейсами одновременно", - добавили в Ozon.