ФАС потребовала от Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Маркетплейсы Ozon и Wildberries до 3 апреля должны направить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России информацию о размерах комиссий для российских и иностранных продавцов, которые должны быть установлены на экономически обоснованном уровне, исключив дискриминацию.

Решение принято по итогам заседания экспертного совета ФАС, которое состоялось в пятницу.

"Участники экспертного совета отметили, что цифровые платформы устанавливали разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов", - сообщил регулятор.

Также маркетплейсы должны разработать и представить коммерческие политики, регламентирующие инвестирование в цены независимых продавцов. В частности, необходимо проработать вопросы источника и равных условий для таких инвестиций в различных категориях товаров и порядок уведомления об этом продавцов и покупателей.

"Размер комиссии создает невыгодные условия для осуществления предпринимательской деятельности, а инвестирование в цены продавцов без получения их надлежащего согласия ущемляет права и интересы продавцов и покупателей", - отметили в ФАС.

"Если решения в рамках механизма саморегулирования будут не исполнены, служба примет меры антимонопольного регулирования", - подчеркнули в ведомстве.

Ozon Wildberries ФАС
