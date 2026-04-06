В Воронежской области коммунальные сети изношены на 68%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Износ коммунальных сетей в Воронежской области составляет 68%, дефицит финансирования отрасли превышает 15 млрд рублей, сообщает Министерство ЖКХ и энергетики региона.

"68% сетей нуждаются в замене, аварийность, остается высокой. Финансирование из областного бюджета снизилось на 14% (до 3 млрд рублей), недофинансирование отрасли оценивается в 15,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2025 году аварийность на сетях снизилась на 24%.

Качество услуг было улучшено для 150 тысяч человек, введено 79 объектов тепло- и водоснабжения. Ключевые объекты - очистные сооружения в Ольховатке, 39 перебуриваний скважин, реконструкция систем водоснабжения в Рамони и Семилуках. Также сформирован план до 2030 года, включающий более 100 мероприятий и обновление 500 км сетей.