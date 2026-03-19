Причиной декабрьского сбоя теплоснабжения в Белорецке назвали изношенность труб

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Белорецке жильцам 74 многоквартирных домов произвели перерасчет квартплаты после крупной коммунальной аварий, произошедшей в декабре 2025 года, сообщила прокуратура Башкирии.

"Надзорные мероприятия показали, что авария произошла по причине ненадлежащего состояния участка трубопровода, который не был своевременно заменен ресурсоснабжающей организацией. Прокуратура внесла в адрес руководителя ООО "Белорецкие тепловые сети" представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования организацией произведена замена аварийного участка трубы, собственникам жилых помещений произведен перерасчет", - говорится в сообщении.

В декабре в Белорецке прорвало трубу на магистральных сетях теплоснабжения. Без отопления остались 74 многоквартирных дома, а также объекты социальной инфраструктуры. Ремонт тогда занял больше суток.

Белорецк Башкирия Прокуратура Башкирии
