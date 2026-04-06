Поиск

Глава JPMorgan прогнозирует ухудшение ситуации на финрынках из-за войны с Ираном

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон предупредил, что рост цен на нефть и другие сырьевые товары из-за войны в Иране может привести к ускорению инфляции и повышению процентных ставок, что способно повлечь ухудшение ситуации на финансовых рынках.

В ежегодном обращении к акционерам Даймон отметил, что уже в 2026 году рынки могут столкнуться с неприятным сюрпризом в виде постепенного увеличения темпа роста цен.

"Одного этого может оказаться достаточно, чтобы вызвать повышение процентных ставок и падение стоимости активов", - написал он.

Даймон напомнил, что резкое подорожание нефти часто называют в качестве одной из ключевых причин глубоких рецессий 1970-х и 1980-х годов. Он добавил, что сегодня США менее уязвимы для подобных потрясений.

"Хотя сейчас мы все должны надеяться прежде всего на успешное урегулирование текущих конфликтов и в конечном итоге установление мира на Земле, нам необходимо понимать и отслеживать экономические последствия связанных с ними рисков", - написал Даймон. По его словам, неблагоприятное стечение обстоятельств может привести к рецессиям разной степени тяжести, сопровождающимся, помимо прочего, повышенной волатильностью рынков и ростом уровня безработицы.

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });