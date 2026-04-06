Трамп будет считать достаточными возможные удары по мостам и электростанциям в Иране

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он не желает идти на более серьезные меры в отношении Ирана, чем уничтожение мостов и электростанций.

"Я ненавижу делать это, но мы опустошаем их страну (...) у них может и не стать мостов, электростанций, чего-либо еще. Я не буду заходить еще дальше, потому что есть вещи куда хуже, чем уничтожения этих двух типов объектов", - сказал он.

Трамп заверил, что, если выбор был бы за ним, он взял бы под контроль нефть Ирана, сделал бы на ней много прибыли и "позаботился бы о народе Ирана намного лучше, чем он них заботились". Однако, по его словам, американцы хотят возвращения военных домой.

Президент заверил, что единственная цель нынешней кампании против Ирана - лишить его возможности создать ядерное оружие. В противном случае, уверял Трамп, "Израиль был бы уничтожен", а Ближний Восток был бы в "большой беде".

В воскресенье Трамп написал в соцсети Truth Social, используя ненормативную лексику, что 7 апреля нанесет удары по иранским электростанциями и мостам, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Позднее президент выразил надежду, что за понедельник сможет добиться соглашения по урегулированию кризиса с Ираном.