Трамп будет считать достаточными возможные удары по мостам и электростанциям в Иране

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он не желает идти на более серьезные меры в отношении Ирана, чем уничтожение мостов и электростанций.

"Я ненавижу делать это, но мы опустошаем их страну (...) у них может и не стать мостов, электростанций, чего-либо еще. Я не буду заходить еще дальше, потому что есть вещи куда хуже, чем уничтожения этих двух типов объектов", - сказал он.

Трамп заверил, что, если выбор был бы за ним, он взял бы под контроль нефть Ирана, сделал бы на ней много прибыли и "позаботился бы о народе Ирана намного лучше, чем он них заботились". Однако, по его словам, американцы хотят возвращения военных домой.

Президент заверил, что единственная цель нынешней кампании против Ирана - лишить его возможности создать ядерное оружие. В противном случае, уверял Трамп, "Израиль был бы уничтожен", а Ближний Восток был бы в "большой беде".

В воскресенье Трамп написал в соцсети Truth Social, используя ненормативную лексику, что 7 апреля нанесет удары по иранским электростанциями и мостам, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Позднее президент выразил надежду, что за понедельник сможет добиться соглашения по урегулированию кризиса с Ираном.

Хроника 28 февраля – 06 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Brent подорожала до $110 за баррель на новости об отказе Ирана от перемирия

Дональд и Мелания Трамп провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

 Дональд и Мелания Трамп провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Таиланда призвал сограждан экономить энергоресурсы

В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

 В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын рассматривает свою дочь в качестве преемника

Кремль предположил, что за попытками атак на "Турецкий поток" в Сербии стоит Киев

В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти

В КСИР сообщили о гибели главы своей разведки

Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год

 Китай сообщил о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 87 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1401 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8915 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
