Brent остается в минусе и торгуется у $108,4 за баррель

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются вечером в понедельник.

К 17:33 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,6 (0,55%), до $108,43 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,82 (0,74%), до $110,72 за баррель.

В минувшую пятницу торги нефтью не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему остается закрытой, поэтому активность торгов ниже обычной.

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к завершению конфликта, сообщил Axios со ссылкой на источники. По их данным, переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также путем обмена текстовыми сообщениями между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что во вторник будут нанесены удары как по иранским электростанциям, так и по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив.

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что Ормузский пролив никогда не вернется к своему прежнему статусу, особенно для Соединенных Штатов и Израиля. Ранее замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи написал в соцсети X, что возобновление работы жизненно важного водного пути может произойти только в том случае, если доходы от транзита будут частично направлены на компенсацию Ирану ущерба от войны.

Три танкера под флагом Омана прошли по Ормузскому проливу, держась вблизи оманских берегов, сообщил Bloomberg со ссылкой на спутниковые данные о перемещении судов.

"Рынок пытается понять, чего ему ожидать, - написал аналитик SEB Research Оле Хвалбю. - Главной новостью минувших выходных стало то, что некоторые суда прошли через Ормузский пролив".

В понедельник стало известно, что Саудовская Аравия в мае резко повысит цену на основной сорт нефти (Arab Light), поставляемый в Азию, на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке. Этот сорт подорожает на $17 за баррель и будет стоить на $19,5 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Аналитики опасались, что премия к бенчмарку может достичь $40 за баррель в связи с фактической блокировкой экспорта нефти через Ормузский пролив.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });