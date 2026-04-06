Законопроект об обязательной продаже на бирже ряда товаров внесен в Госдуму

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму пакет законопроектов, позволяющий правительству РФ обязать производителей широкого перечня товаров (зерна, рыбы, химической продукции, драгоценных металлов) продавать до 25% продукции через биржу, сейчас норма об обязательной продаже действует только в отношении бензина и дизельного топлива.

Основной законопроект (№ 1198160-8) и корреспондирующие поправки в КоАП (№ 1198181-8) опубликованы в электронной базе данных парламента. Закон "Об организованных торгах" дополняется новой статьей 13.1 "Нормативы реализации товаров на организованных торгах". Законопроект-спутник вводит в КоАП штрафы за невыполнение этих нормативов. Авторами обеих инициатив выступили глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков и группа сенаторов.

Согласно документу, с 1 сентября 2026 г. правительство получит право устанавливать для производителей нормативы обязательного ввода отдельных видов товаров на организованные торги, то есть обязывать выставлять заявки на продажу на бирже в определенном объеме. Нормативы устанавливаются на основании предложений профильного федерального органа исполнительной власти.

Норматив рассчитывается как процент от объема производства товара в соответствующем месяце либо от среднеарифметического объема продаж этого товара на территории РФ в соответствующем месяце за три предшествующих года. Предельный объем товара, который могут обязать выставлять на биржу, установлен на уровне 25%.

Перечень товаров, в отношении которых могут быть установлены нормативы, включает 16 категорий: мороженая рыба и ракообразные; зерновые и масличные культуры (пшеница, меслин, рожь, ячмень, кукуруза, соя, подсолнечник, рапс), а также сахарная свекла, подсолнечное масло и белый сахар; подсолнечный и соевый шрот; цемент; кальцинированная сода; сера; железная руда; бензол, бутадиен, парафиновые воски; уголь марок Д и ДГ; обширный перечень химической продукции - от аммиака, метанола и мочевины до хлористого калия и диоксида титана; полимеры и каучуки (полиэтилен, полипропилен, полистирол, ПВХ, бутилкаучук и др.); лесоматериалы и необработанная древесина; драгоценные металлы (серебро, платина, палладий, родий, иридий, рутений) и драгоценные камни, включая алмазы; продукция черной металлургии (слябы, стальная заготовка, арматура, плоский прокат, стальной лом), а также медь, никель, алюминий, свинец, кобальт, чугун.

При этом в перечне, указанном в тексте законопроекта, пропущены позиции товаров в 3-й и 4-й категориях, они зарезервированы, но не заполнены.

Субъекты малого предпринимательства из-под действия нормативов выведены. Правительство также вправе устанавливать дифференцированные нормативы и исключения для отдельных категорий хозяйствующих субъектов.

При подсчете выполнения нормативов не учитываются адресные разнонаправленные заявки, встречные заявки одного участника торгов, нестандартные заявки (по которым организатор торговли направил уведомления в ЦБ в рамках закона о противодействии манипулированию рынком), а также внутригрупповые заявки - за исключением сделок по поручению третьих лиц, не входящих в одну группу.

Акты правительства, устанавливающие конкретные нормативы, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования. Сам закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Как следует из пояснительной записки, законопроект разработан во исполнение резолюции вице-премьера Дмитрия Григоренко, согласно которой к 2026 г. необходимо принять нормативную базу для создания национальных индексов цен. Авторы указывают, что в условиях санкций российская экономика лишается возможности использовать международные ценовые индикаторы, и формирование собственной системы ценовых бенчмарков является задачей обеспечения финансового суверенитета.

В пояснительной записке подчеркивается, что аналогичный механизм уже работает на рынке нефтепродуктов: для компаний, занимающих доминирующее положение, установлены нормативы биржевых продаж - 15% для автомобильного бензина и 16% для дизельного топлива.

Законопроект-спутник дополняет статью 14.24 КоАП ответственностью за нарушение требования вывода товаров на организованные торги, штраф для должностных лиц может составить от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Рассматривать дела о данных правонарушениях будет ФАС.

Размеры штрафов аналогичны уже действующим в той же статье 14.24 КоАП - в частности, за нарушение требования реализации древесины на организованных торгах, предусмотренного Лесным кодексом.