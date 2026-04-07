Из Госдумы отозвали законопроект об обязательной продаже на бирже ряда товаров

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Авторы законопроектов, которые разрешили бы правительству обязать производителей широкого перечня товаров (зерна, рыбы, химической продукции, драгоценных металлов) продавать до 25% продукции через биржу, отозвали его из Госдумы.

В письме на имя спикера палаты Вячеслава Володина все авторы законопроектов - сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Иван Абрамов, Тимур Нагуманов и депутаты Анатолий Аксаков и Аркадий Свистунов - пишут, что воспользовались правом отзыва законопроекта до его принятия в первом чтении, предусмотренным пунктом "б" части 6 статьи 112 Регламента Госдумы. Причины отзыва в письме не указаны.

Основной законопроект № 1198160-8 дополнял закон "Об организованных торгах" новой статьей, которая с 1 сентября 2026 года наделяла правительство правом устанавливать нормативы обязательного ввода на организованные торги до 25% продукции по 16 категориям товаров - от зерна и рыбы до драгметаллов и продукции черной металлургии. При этом в перечне, указанном в тексте законопроекта, были пропущены позиции товаров в 3-й и 4-й категориях. Законопроект-спутник № 1198181-8 вводил в КоАП штрафы за невыполнение нормативов - до 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Оба документа были внесены 6 апреля.