Поиск

Из Госдумы отозвали законопроект об обязательной продаже на бирже ряда товаров

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Авторы законопроектов, которые разрешили бы правительству обязать производителей широкого перечня товаров (зерна, рыбы, химической продукции, драгоценных металлов) продавать до 25% продукции через биржу, отозвали его из Госдумы.

В письме на имя спикера палаты Вячеслава Володина все авторы законопроектов - сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Иван Абрамов, Тимур Нагуманов и депутаты Анатолий Аксаков и Аркадий Свистунов - пишут, что воспользовались правом отзыва законопроекта до его принятия в первом чтении, предусмотренным пунктом "б" части 6 статьи 112 Регламента Госдумы. Причины отзыва в письме не указаны.

Основной законопроект № 1198160-8 дополнял закон "Об организованных торгах" новой статьей, которая с 1 сентября 2026 года наделяла правительство правом устанавливать нормативы обязательного ввода на организованные торги до 25% продукции по 16 категориям товаров - от зерна и рыбы до драгметаллов и продукции черной металлургии. При этом в перечне, указанном в тексте законопроекта, были пропущены позиции товаров в 3-й и 4-й категориях. Законопроект-спутник № 1198181-8 вводил в КоАП штрафы за невыполнение нормативов - до 500 тысяч рублей для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Оба документа были внесены 6 апреля.

Анатолий Аксаков Николай Журавлев правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Умение разрешать конфликты и участие в проектах школы будут влиять на оценку поведения учеников

 В ближайшее время будет принято решение о повышении уровня ЧС в Дагестане

 Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка арестован по делу о мошенничестве

 Мишустин назвал приоритетом защиту внутреннего рынка на фоне событий на Ближнем Востоке
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });