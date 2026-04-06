Нефтяники могут получить за март из бюджета 195 млрд руб. по демпферу

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Демпфер по автобензину по итогам марта, по предварительным оценкам, составит около 16 тыс. руб./т, по дизтопливу - 33 тыс. руб./т. Суммарные выплаты нефтяникам из федерального бюджета в виде демпфера могут быть в размере около 53 млрд руб. по автобензину и 142 млрд руб. по дизтопливу, сообщили "Интерфаксу" в исследовательской группе "Петромаркет".

"Эти цифры выглядят внушительно, особенно если сравнить их с февральскими уровнями демпфера: тогда по автобензину он составил минус 2 940 руб./т, по дизтопливу - минус 277 руб./т. Такой скачок мартовских уровней к февральским связан, прежде всего, с резким ростом цен на нефтепродукты на внешнем рынке на фоне военного конфликта между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой. Также определённое влияние оказало ослабление рубля по отношению к доллару в марте по сравнению с февралем, которое положительно сказывается на величине демпфера", - отметили в "Петромаркете".

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц. То есть за март выплаты нефтяники получат в апреле. В предыдущие два месяца нефтекомпании сами платили демпфер в бюджет.

В марте нефтяные компании заплатили в казну (по итогам февраля) по топливному демпферу 15 млрд рублей, в феврале (по итогам января) им пришлось заплатить в бюджет 18,8 млрд рублей. Такая ситуация в начале года сложилась из-за ужесточения санкций в отношении российского нефтяного сектора в конце 2025 года, когда дисконты на российскую нефть выросли до $27-30 за баррель, что привело к ухудшению "экспортной альтернативы" стоимости российских нефтепродуктов в расчете демпфера.

В марте 2026 года на фоне обострения на Ближнем Востоке спрос на российские углеводороды и нефтепродукты резко возрос, что сказалась и на изменении ситуации вокруг топливного демпфера.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

Петромаркет РФ
