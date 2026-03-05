Нефтяники в феврале впервые за пять лет заплатили в бюджет РФ по топливному демпферу

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Нефтяные компании в феврале заплатили в казну по топливному демпферу 18,8 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу осуществляются за предшествующий месяц, то есть в феврале исполнены выплаты за январь.

Последний раз нефтяники платили, а не получали из бюджета демпфер, в феврале 2021 года, тогда компании перечислили в казну 2,8 млрд рублей.

Топливный демпфер стал для нефтяников отрицательным на фоне изменения рыночной и экономической конъюнктуры. Так, за декабрь (выплаты произведены в январе) компании должны были уплатить в бюджет РФ порядка 13 млрд рублей, но вместо этого получили из бюджета 16,9 млрд руб. демпферных выплат. Такая ситуация сложилась в связи с перерасчетом демпфера по бензинам за сентябрь 2025 года, для выплат по которому осенью вносились изменения в Налоговый кодекс.

По оценке исследовательской группы "Петромаркет", за февраль (выплаты будут произведены в марте, а сообщат о них в начале апреля - ИФ) нефтяники также будут вынуждены заплатить демпфер в бюджет – около 7 млрд рублей. Он должен полностью прийтись на бензиновый демпфер, в то время как по дизтопливу нефтяники могут ожидать небольших выплат от государства, показывают расчеты аналитиков.

В конце февраля 2026 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Минэнерго и Минфин продолжают обсуждение возможности корректировки топливного демпфера. Ранее нефтяники предложили властям вернуть в расчет экспортной цены топлива предельный дисконт на российскую нефть (коэффициент Вспр).

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно) положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная – нефтяники платят в бюджет.