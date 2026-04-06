Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - На торгах в понедельник на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню на фоне дорожающей нефти.

К 19:00 юань подешевел на 2,3 копейки, до 11,4775 рубля. Пара юань-рубль опустилась ниже 11,5 рублей за юань впервые с 12 марта.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара с 7 апреля на 1 рубль, до 78,7277 рубля, и уменьшил курс евро на 1,19 рубля, до 91,0034 рубля.

"Рубль на прошлой неделе заметно укрепился к основным мировым валютам: курс китайского юаня опустился до 11,5 рубля (-2,7% за неделю), а курс доллара - до 80,3 рубля (-2,2% за неделю). Одновременно наблюдалось снижение однодневных ставок привлечения в китайских юанях (RUSFARCNY), которые опустились до 5,3%, что говорит об улучшении ситуации с ликвидностью на рынке. Ключевым фактором поддержки национальной валюты стало подтверждение Минфином решения отложить операции в рамках бюджетного правила до 1 июля. Это фактически означает отсутствие покупок иностранной валюты и золота в ФНБ в текущий момент, несмотря на превышение фактической цены нефти над базовым уровнем. В отсутствие прочих значимых факторов роста валютного спроса данное решение формирует устойчивые предпосылки для сохранения крепкого рубля в текущем квартале", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Цены на нефть начали расти вечером в понедельник на сообщениях о том, что власти Ирана отвергают предложение о перемирии и требуют вместо этого окончательного прекращения военных действий.

К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,5%, до $109,55 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,33%, до $111,9 за баррель.

IRNA сообщило, что Тегеран через Пакистан передал властям США, что отвергает предложение о временном перемирии и требует окончания войны. Ранее издание Axios со ссылкой на источники писало, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня.

Переданный властям США ответ Ирана на американские предложения по прекращению огня содержит 10 пунктов, включая пункты о безопасном проходе судов через Ормузский пролив, о снятии санкций и о восстановлении поврежденных в ходе атак объектов, передает IRNA. Неназванный американский чиновник подтвердил изданию Axios получение иранского ответа, при этом назвав его "максималистским".

В минувшую пятницу торги нефтью не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему остается закрытой, поэтому активность торгов ниже обычной.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 3 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу поднялась на 1 базисный пункт, до 14,92% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в понедельник, напротив, опустилась на 2 базисных пункта, до 15,01% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 базисный пункт, до 15,59% и 16,4% годовых.

