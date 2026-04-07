Pershing Square хочет купить Universal Music за 9,4 млрд евро

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Билла Акмана Pershing Square Capital Management направила предложение о покупке звукозаписывающей студии Universal Music Group (UMG).

Как сообщила Pershing Square, она предлагает совершить сделку путем объединения UMG с Pershing Square SPARC Holdings. Новая компания получит листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвестфирма рассчитывает завершить сделку к концу года.

По плану компании, акционеры UMG получат 9,4 млрд евро денежными средствами (из расчета 5,05 евро за акцию), а также 0,77 акции новой компании. В результате оценка стоимости акции UMG составит 30,4 евро, что на 78% превышает котировки на закрытие торгов в понедельник.

Акман в пресс-релизе отметил "отличную работу" руководства UMG по выстраиванию бизнеса и привлечению новых артистов, однако заявил, что ряд факторов, связанных с неопределенностью в отношении долевого участия в капиталах других компаний, в том числе Spotify, негативно отразился на стоимости акций UMG.

Капитализация UMG с начала года сократилась на 23%, до 31,37 млрд евро.