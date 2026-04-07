"Известия" сообщили, что ФАС согласовала сделку по созданию СП "Росатома" и DP World

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку госкорпорации "Росатом" и DP World (ОАЭ) по выкупу последней 49% в совместном предприятии (СП), пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки, и собеседника, знакомого с позицией "Росатома".

По данным источников издания, сейчас сделка находится на рассмотрении в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

В ФАС "Интерфаксу" информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что "Росатом" и DP World договорились о создании нового совместного бизнеса, в периметр которого войдет транспортная группа FESCO. Участниками сделки являются "дочка" "Росатома" - ООО "Глобальная логистика", а также DP World Russia FZE и ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO). Речь идет о создании совместного предприятия на базе "Глобальной логистики", в котором российская сторона получит 51%. Взнос со стороны "Росатома" - 92,5% акций ПАО "ДВМП", головной компании группы FESCO, со стороны DP World - денежные средства. "Размер (взноса DP World - ИФ) будет соответствовать рыночной стоимости пакета акций ДВМП, определенной независимым оценщиком", - говорил представитель госкорпорации.

DP World - один из самых больших портовых операторов мира, принадлежит правительству ОАЭ. Под управлением группы - свыше 60 портовых терминалов, индустриальные парки, логистические центры и другие объекты суммарной пропускной способностью более 90 млн TEU.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении - парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

ING отменила продажу российского банка

 ING отменила продажу российского банка

"Известия" сообщили, что ФАС согласовала сделку по созданию СП "Росатома" и DP World

Brent подорожала до $111,08 за баррель

 Brent подорожала до $111,08 за баррель

На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

 На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

Индекс МосБиржи подорожал до 2785 пунктов на котировках металлургов и нефтяников

Brent подорожала до $110 за баррель на новости об отказе Ирана от перемирия

Нефтяники могут получить за март из бюджета 195 млрд руб. по демпферу

 Нефтяники могут получить за март из бюджета 195 млрд руб. по демпферу

На "Нижнекамскнефтехиме" найдены еще четыре жертвы пожара

Суд по заявлению Альфа-банка признал банкротом экс-владельца банка "Югра" Хотина

В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1418 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 90 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8928 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 285 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
