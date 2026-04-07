"Известия" сообщили, что ФАС согласовала сделку по созданию СП "Росатома" и DP World

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку госкорпорации "Росатом" и DP World (ОАЭ) по выкупу последней 49% в совместном предприятии (СП), пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки, и собеседника, знакомого с позицией "Росатома".

По данным источников издания, сейчас сделка находится на рассмотрении в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

В ФАС "Интерфаксу" информацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что "Росатом" и DP World договорились о создании нового совместного бизнеса, в периметр которого войдет транспортная группа FESCO. Участниками сделки являются "дочка" "Росатома" - ООО "Глобальная логистика", а также DP World Russia FZE и ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO). Речь идет о создании совместного предприятия на базе "Глобальной логистики", в котором российская сторона получит 51%. Взнос со стороны "Росатома" - 92,5% акций ПАО "ДВМП", головной компании группы FESCO, со стороны DP World - денежные средства. "Размер (взноса DP World - ИФ) будет соответствовать рыночной стоимости пакета акций ДВМП, определенной независимым оценщиком", - говорил представитель госкорпорации.

DP World - один из самых больших портовых операторов мира, принадлежит правительству ОАЭ. Под управлением группы - свыше 60 портовых терминалов, индустриальные парки, логистические центры и другие объекты суммарной пропускной способностью более 90 млн TEU.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении - парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".