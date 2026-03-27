"Росатом" и DP World планируют новое СП по логистике в контуре с FESCO

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" и портовый оператор DP World (ОАЭ) договорились о создании нового совместного бизнеса, в периметр которого войдет транспортная группа FESCO, сообщает РБК со ссылкой на поданные в Федеральную антимонопольную службу документы.

По данным издания, участниками сделки являются "дочка" Росатома" - ООО "Глобальная логистика", DP World Russia FZE и ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO).

Представитель "Росатома" подтвердил РБК обращение в ФАС и согласование основных параметров будущего соглашения. Речь идет о создании совместного предприятия на базе "Глобальной логистики", в котором российская сторона получит 51%. Взнос со стороны "Росатома" - FESCO (госкорпорации принадлежит 92,5% акций головной компании группы ПАО "ДВМП"), со стороны DP World - "денежный", уточняет собеседник РБК, не раскрывая сумму инвестиций. Сделка также должна получить одобрение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

"Партнерство с DP World соответствует стратегии "Росатома" по созданию глобального логистического оператора для эффективной реализации национальных задач по развитию транспортного потенциала как компании, так и коридора Северного морского пути. DP World - владелец около 40% контейнерных портов по всему миру, и в рамках создания совместной компании "Росатом" получит доступ к ним. DP World также обеспечит увеличение грузовой базы, в том числе для Северного морского пути", - пояснил изданию представитель "Росатома".

Как сообщалось, "Росатом" учредил ООО "Глобальная логистика" (Москва) в декабре 2025 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Основной вид деятельности указан как деятельность холдинговых компаний.

У госкорпорации и DP World уже есть созданное в 2023 году совместное предприятие. В ООО "Международная контейнерная логистика" у "Росатом логистика" (структура госкорпорации "Росатом") - 51%, у компании DP World Russia FZE - 49%.

"Росатом" в 2018 году получил функции оператора по развитию инфраструктуры Северного морского пути, в том числе атомного ледокольного флота. Госкорпорация ведет разработку технико-экономического обоснования проекта создания контейнерной линии и портов-хабов на востоке и на западе маршрута для транзита грузов по Севморпути.

DP World - один из самых больших портовых операторов мира, принадлежит правительству ОАЭ. Под управлением группы находится свыше 60 портовых терминалов. Компания управляет крупнейшими портами, терминалами, индустриальными парками, логистическими и экономическими центрами суммарной пропускной способностью более 90 млн TEU.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении - парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".