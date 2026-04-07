ING отменила продажу российского банка

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Отменена сделка по продаже российского дочернего банка нидерландской ING Group, анонсированная чуть больше года назад, сообщила ING.

Соглашение с контрагентом - АО "Глобал Девелопмент" - расторгнуто в связи с тем, что "на данный момент нет реалистичных ожиданий получения покупателем необходимых разрешений".

"Наша позиция неизменна: мы не видим для ING будущего в России и по-прежнему сфокусированы на прекращении активности на российском рынке. Мы оцениваем дальнейшие шаги для достижения этой цели", - заявила группа.

В январе 2025 года ING заявила, что договорилась о продаже своего бизнеса в России московским инвесторам, имеющим опыт работы в сфере факторинговых услуг. Покупателем АО "ИНГ Банк (Евразия)" должен был выступить "Глобал Девелопмент" с уставным капиталом 15 тысяч рублей, зарегистрированный незадолго до этого. Его гендиректор - Андрей Муравьев, возглавляющий также небольшую факторинговую компанию "АА Групп". В прошлом Муравьев руководил факторинговой компанией "Клевер".

На тот момент планировалось, что сделка после одобрения различными регулирующими органами будет закрыта в третьем квартале 2025 года. ING ожидала убытков в размере около 0,7 млрд евро от выхода из России.

В сообщении о расторжении сделки сказано, что группа продолжит сокращать риски на российских клиентов, находящиеся на балансе ING (на конец 2025 г. объем таких рисков составлял 0,6 млрд евро).

ИНГ банк по итогам 2025 г. занимал 66-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 102 млрд рублей.