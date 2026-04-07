Поиск

ING отменила продажу российского банка

Фото: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Отменена сделка по продаже российского дочернего банка нидерландской ING Group, анонсированная чуть больше года назад, сообщила ING.

Соглашение с контрагентом - АО "Глобал Девелопмент" - расторгнуто в связи с тем, что "на данный момент нет реалистичных ожиданий получения покупателем необходимых разрешений".

"Наша позиция неизменна: мы не видим для ING будущего в России и по-прежнему сфокусированы на прекращении активности на российском рынке. Мы оцениваем дальнейшие шаги для достижения этой цели", - заявила группа.

В январе 2025 года ING заявила, что договорилась о продаже своего бизнеса в России московским инвесторам, имеющим опыт работы в сфере факторинговых услуг. Покупателем АО "ИНГ Банк (Евразия)" должен был выступить "Глобал Девелопмент" с уставным капиталом 15 тысяч рублей, зарегистрированный незадолго до этого. Его гендиректор - Андрей Муравьев, возглавляющий также небольшую факторинговую компанию "АА Групп". В прошлом Муравьев руководил факторинговой компанией "Клевер".

На тот момент планировалось, что сделка после одобрения различными регулирующими органами будет закрыта в третьем квартале 2025 года. ING ожидала убытков в размере около 0,7 млрд евро от выхода из России.

В сообщении о расторжении сделки сказано, что группа продолжит сокращать риски на российских клиентов, находящиеся на балансе ING (на конец 2025 г. объем таких рисков составлял 0,6 млрд евро).

ИНГ банк по итогам 2025 г. занимал 66-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 102 млрд рублей.

ИНГ банк Глобал Девелопмент ING Клевер Андрей Муравьев Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Известия" сообщили, что ФАС согласовала сделку по созданию СП "Росатома" и DP World

Brent подорожала до $111,08 за баррель

 Brent подорожала до $111,08 за баррель

На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

 На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

Индекс МосБиржи подорожал до 2785 пунктов на котировках металлургов и нефтяников

Brent подорожала до $110 за баррель на новости об отказе Ирана от перемирия

Нефтяники могут получить за март из бюджета 195 млрд руб. по демпферу

 Нефтяники могут получить за март из бюджета 195 млрд руб. по демпферу

На "Нижнекамскнефтехиме" найдены еще четыре жертвы пожара

Суд по заявлению Альфа-банка признал банкротом экс-владельца банка "Югра" Хотина

В Минэнерго Казахстана заявили, что инцидент в порту Новороссийска не повлиял на экспорт казахстанской нефти
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1418 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 90 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8928 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 285 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
