Нидерландская ING Group продает банк в РФ недавно созданной компании

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Нидерландская ING Group договорилась о продаже своего бизнеса в России московским инвесторам, имеющим опыт работы в сфере факторинговых услуг, говорится в сообщении ING.

Покупателем формально выступает АО "Глобал Девелопмент" с уставным капиталом 15 тыс. рублей, зарегистрированное в ноябре 2024 года. Его генеральным директором указан Андрей Муравьев, возглавляющий также небольшую факторинговую компанию "АА Групп". В прошлом Муравьев также руководил факторинговой компанией "Клевер".

После сделки группа фактически свернет свое присутствие на российском рынке. По условиям соглашения "Глобал Девелопмент" приобретает акции ИНГ банка. Новый собственник банка намерен продолжать обслуживание клиентов в России под другим брендом.

Сделка, которой предшествовала тщательная юридическая проверка, должна быть одобрена различными регулирующими органами и, как предполагается, будет закрыта в третьем квартале 2025 года, сообщила группа ING. Она ожидает убытки в размере около 0,7 млрд евро от выхода из РФ. Из них убыток в 0,4 млрд евро представляет разница между ценой продажи и балансовой стоимостью бизнеса, еще 0,3 млрд евро - предполагаемый негативный эффект от корректировки пересчета валют через прибыль и убыток.

С февраля 2022 года группа ING прекратила проводить операции с новыми клиентами из России, сократила объем бизнеса и приняла меры по отделению российского банка от сетей и систем группы. Общий объем кредитования российских клиентов ING сократился более чем на 75%.

После продажи ИНГ банка группа продолжит сокращать риски на российских клиентов, структурированные за пределами РФ. По состоянию на 30 сентября 2024 года этот риск, который был зарезервирован другими компаниями ING за пределами России, составил 1 млрд евро.

ИНГ банк по итогам третьего квартала 2024 года занимает 68-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 98 млрд рублей.