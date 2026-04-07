РСПП видит риск укрепления рубля и считает предпочтительным курс 90-95 руб./$1

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Говорить сейчас о каком-то фундаментальном уровне рубля сложно, так как на него влияют слишком много факторов, ряд из них указывают на то, что Россию ожидает дальнейшее укрепление национальной валюты, полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Так он прокомментировал слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о том, что фундаментальные факторы сейчас указывают на более крепкий рубль, чем заложено в сентябрьском макроэкономическом прогнозе - 92,2 руб./$1 на 2026 г. "О курсе много рассуждают, надо смотреть фундаментально на модель. Мы уже говорили, что она предполагает более крепкий, чем в наших предыдущих прогнозах, курс. Мы в апреле это будем отражать при уточнении макропрогноза", - говорил министр в конце марта.

"На самом деле я склонен тут больше согласиться с Грефом (Герман Греф, глава Сбербанка - ИФ) и Костиным (Андрей Костин, президент ВТБ - ИФ), что хорошо бы иметь в диапазоне 90-95 (руб./$1). А фундаментально - дело в том, что у нас курс устанавливается по достаточно узкому сегменту: у нас же, во-первых, действительно нет спроса на импорт особого, инвестиционного спроса особо нет (...), инвестиций нет, отсюда нет спроса на машины и оборудование, и многие готовы были бы их закупать. А во-вторых, мы же перешли на расчеты в рублях и т.д., то есть валюта не участвует, поэтому спрос на валюту и в этой части снижен", - сказал Шохин журналистам.

При этом, добавил глава РСПП, стоило Минфину приостановить действие бюджетного правила до середины года, как произошло некоторое укрепление рубля, которое между тем вряд ли достигнет 85 руб./$1.

"А если вдруг, дай бог, затянется ситуация с высокими ценами на нефть, то, вообще-то говоря, тогда возникнет укрепление рубля в связи с притоком валюты", - отметил он.

По мнению Шохина, со стороны правительства и ЦБ, возможно, нужны оперативные решения для приведения курса к тому уровню, который был заложен при планировании бюджета на текущий год. "В конце 90-х было такое понятие "валютный коридор". (...) Надо не таргетировать, конечно, не фиксировать курс рубля, но чем-то думали в правительстве и в ЦБ, когда 92,2 (руб./$1) устанавливали среднегодовой курс на 2026 год, значит, какие-то расчеты были. Что реально изменилось, чтобы курс пошел на резкое укрепление? Поэтому говорить о фундаментальном курсе в цифре конкретной я бы не стал, это действительно зависит от многих факторов и от той же ситуации на Ближнем Востоке, которая повлияет явно и дальше. Поменяют ли Центральный банк или правительство свою политику, условно говоря, относительно продажи/покупки валюты ФНБ, будет ли просто зеркалировать Центральный банк?.. Конечно, лучше бы, если бы Центральный банк, так сказать, интервенировал на этом рынке, но он категорически против", - считает президент РСПП.