В РФ приостановлена до 1 июля покупка/продажа валюты и золота в рамках бюджетного правила

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля 2026 года. Соответствующее постановление подписал 27 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, до 1 июля приостанавливается действие пунктов 4 и 5 Правил проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния. Эти пункты устанавливают, как определяется объем покупки или продажи валюты и золота, а также каким образом осуществляются эти операции.

"Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны", - говорится в сообщении Минфина РФ.

Министерство отмечает, что при возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота с марта текущего года.