ЕЦБ может несколько раз повысить ставки в случае долгого энергетического кризиса

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Европейскому центробанку возможно, придется пойти на несколько повышений основных процентных ставок в случае продолжительного энергетического кризиса, вызванного вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке, заявил The Wall Street Journal член совета управляющих ЕЦБ и глава ЦБ Бельгии Пьер Вунш.

Первый подъем ставок может случиться уже в апреле, отметил он. Итоги следующего заседания ЕЦБ станут известны 30 апреля.

Инфляция в еврозоне в марте ускорилась до 2,5% с февральских 1,9%, и аналитики ожидают дальнейшего увеличения темпов роста потребительских цен на фоне скачка стоимости энергоносителей.

"Если все не закончится к июню, нам придется повышать ставки. При этом я не хочу исключать повышения в апреле", - сказал Вунш.

По его словам, руководство ЕЦБ не может повлиять напрямую на цены на энергоносители, но может ограничить негативные последствия их роста для стоимости других товаров и услуг.