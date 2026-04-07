В Мадагаскаре объявили чрезвычайное положение в связи с топливным кризисом

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Мадагаскара ввело режим чрезвычайной ситуации в сфере энергетики в связи с кризисом на Ближнем Востоке, сообщают во вторник западные СМИ.

"Это решение приняли после того, как стало ясно, что страна переживает глубокий кризис из-за перебоев в энергоснабжении по всей территории острова, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении правительства страны.

В документе отмечается, что объявление чрезвычайного положения в энергетике "позволяет властям принимать исключительные и безотлагательные меры для восстановления энергоснабжения и обеспечения непрерывности работы общественных служб".

Чрезвычайное положение продлится 15 дней. Местные СМИ при этом сообщают о масштабной нехватке топлива по всей стране.