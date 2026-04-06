Brent подорожала до $110 за баррель на новости об отказе Ирана от перемирия

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали расти вечером в понедельник на сообщениях о том, что власти Ирана отвергают предложение о перемирии и требуют вместо этого окончательного прекращения военных действий.

К 18:42 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,98 (0,9%), до $110,01 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,87 (0,78%), до $112,41 за баррель.

Агентство IRNA сообщило, что Тегеран через Пакистан передал властям США, что отвергает предложение о временном перемирии и требует окончания войны. Ранее издание Axios со ссылкой на источники писало, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня.

Переданный властям США ответ Ирана на американские предложения по прекращению огня содержит 10 пунктов, включая пункты о безопасном проходе судов через Ормузский пролив, о снятии санкций и о восстановлении поврежденных в ходе атак объектов, сообщило IRNA. Неназванный американский чиновник подтвердил изданию Axios получение иранского ответа, при этом назвав его "максималистским".

Brent WTI Иран США Пакистан
Brent подорожала до $110 за баррель на новости об отказе Ирана от перемирия

