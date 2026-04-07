Ирак и ОАЭ в марте должны были полностью компенсировать сверхдобычу в рамках ОПЕК+

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ОПЕК получила обновленные графики компенсаций от стран, допустивших перепроизводство в предыдущие месяцы: в соответствии с ними Ирак и ОАЭ должны были полностью возместить сверхдобычу в марте, сообщил картель.

В марте Ирак должен был сократить свою добычу на 417 тысяч б/с, ОАЭ - на 178 тысяч б/с.

Среди стран, для которых по-прежнему действуют компенсационные графики, остаются Казахстан и Оман.

В частности, Казахстан должен будет сократить добычу нефти на 619 тысяч б/с в марте, на 789 тысяч б/с - в апреле, по 879 тысяч б/с - в мае и июне. Оману нужно сократить добычу в мае на 16 тысяч б/с, в июне - на 20 тысяч б/с.

В условиях ближневосточного конфликта, начавшегося в конце февраля, ряду стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт и ОАЭ, пришлось снизить добычу. Представители стран не раскрывают точные объемы, аналитики оценивают совокупное падение добычи в этих странах в 7-10 млн б/с.