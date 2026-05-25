Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и роста металлов, при этом фактором давления остается дешевеющая нефть (июньский фьючерс на Brent упал ниже $98 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о скором заключении соглашения США и Ирана. Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел существенных изменений.

К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 2625,93 пункта (+0,01%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Полюса" (+1,5%), "Норникеля" (+1,4%), "Московской биржи" (+0,8%), но подешевели акции "Т-Технологии" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), "Русала" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 мая, составляет 71,209 руб. (+41,88 копейки).

