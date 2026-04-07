Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, во второй половине дня во вторник превысил рубеж 2800 пунктов, уровень недельной давности, на фоне роста нефти из-за напряженности на Ближнем Востоке.

К 15:39 индекс МосБиржи составил 2800,13 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1120,45 пункта (+0,6%); лидируют в росте акции "Роснефти" (+2,8%), "Татнефти" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "ФосАгро" (+1,8%), "Полюса" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%).

В то же время просели вместе с металлами цены акций "Русала" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "ММК" (-0,7%).

На нефтяном рынке стоимость июньских фьючерсов на Brent к 15:39 по московскому времени во вторник выросла до $110,44 за баррель (+0,6%), майская цена фьючерса на WTI - $114,98 за баррель (+2,3%).

Президент США Дональд Трамп за несколько часов до истечения ультиматума для Ирана пригрозил уничтожением "целой цивилизации". "Сегодня ночью умрет целая цивилизация. И она никогда не восстановится после этого. Я не хочу это делать, но скорее всего, сделаю", - написал он в соцсети Truth Social.

В то же время Трамп в очередной раз предположил, что добился "полной смены режима" в Иране. "Там преобладают более умные и менее радикально настроенные люди", - считает он.

"Как знать, может, там произойдет что-то революционно восхитительное. Узнаем сегодня ночью", - добавил он.

Трамп заявил накануне, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал президент в Белом доме.