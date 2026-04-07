Трамп пригрозил Ирану "смертью целой цивилизации сегодня ночью"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп за несколько часов до истечения ультиматума для Ирана пригрозил уничтожением "целой цивилизации".

"Сегодня ночью умрет целая цивилизация. И она никогда не восстановится после этого. Я не хочу это делать, но, скорее всего, сделаю", - написал он в соцсети Truth Social.

В то же время, Трамп в очередной раз предположил, что добился "полной смены режима" в Иране. "Там преобладают более умные и менее радикально настроенные люди", - считает он.

"Как знать, может, там произойдет что-то революционно восхитительное. Узнаем сегодня ночью", - добавил он.

В ночь на среду истекает крайний срок, установленный Трампом для заключения соглашения об урегулировании конфликта с Ираном. Президент США предупреждал, что если соглашения не будет, Вашингтон будет готов нанести удары по иранским электростанциям и мостам.

Трамп неоднократно утверждал, что гибель ряда руководителей Ирана де-факто стала сменой режима, так как к власти пришли другие люди. При этом многие западные эксперты не согласны с этой оценкой, так как сама система власти в Иране осталась прежней, а новые руководители, вероятно, настроены более враждебно к США, чем их предшественники.