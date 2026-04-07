Международные резервы РФ в марте снизились на 7,5%, до $749 млрд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в марте 2026 года уменьшился на $60,324 млрд, или на 7,5%, до $748,984 млрд с $809,308 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-марте 2026 года резервы стали меньше на $5,869 млрд, или на 0,8%, по сравнению с $754,853 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в марте уменьшилась на $50,057 млрд, или на 13,0%, до $333,968 млрд.

Доля золота в резервах на 1 апреля снизилась до 44,6% с 47,5% на 1 марта.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.