Международные резервы РФ в марте снизились на 7,5%, до $749 млрд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в марте 2026 года уменьшился на $60,324 млрд, или на 7,5%, до $748,984 млрд с $809,308 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-марте 2026 года резервы стали меньше на $5,869 млрд, или на 0,8%, по сравнению с $754,853 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в марте уменьшилась на $50,057 млрд, или на 13,0%, до $333,968 млрд.

Доля золота в резервах на 1 апреля снизилась до 44,6% с 47,5% на 1 марта.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

Объем экономики Рунета в 2025 году оценили более чем в 30 трлн рублей

Золото слабо дешевеет на заявлениях Трампа

Акции ДВМП подорожали на 11,5% на публикации об одобрении ФАС СП "Росатома" и DP World

ING отменила продажу российского банка

"Известия" сообщили, что ФАС согласовала сделку по созданию СП "Росатома" и DP World

Brent подорожала до $111,08 за баррель

На АЗС Москвы цены на дизельное топливо замерли впервые с конца лета

Индекс МосБиржи подорожал до 2785 пунктов на котировках металлургов и нефтяников

Brent подорожала до $110 за баррель на новости об отказе Ирана от перемирия
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 96 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1433 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8935 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
