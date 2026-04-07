Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2800п по индексу МосБиржи

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник подрос по индексам на бумагах компаний-экспортеров на фоне волатильной нефти (июньский фьючерс на Brent просел к $109 за баррель после роста днем выше $111) и снижения западных фондовых площадок в ожидании завершения срока ультиматума президента США Дональда Трампа для Ирана по открытию Ормузского пролива. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2800 пунктов (уровень недельной давности).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2797,24 пункта (+0,4%, максимум сессии - 2803,61 пункта), индекс РТС - 1118,98 пункта (+0,4%). Цены blue chips на Мосбирже изменились в пределах 2,8%, во "втором эшелоне" раллировали бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+8,5%) на новостях.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 апреля, составил 78,7496 руб. (+2,19 копейки).

Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

 Индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, уровень недельной давности

