Wildberries-Russ в 2026 году увеличит логистическую инфраструктуру до 7 млн кв.м

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Объединенная компания Wildberries-Russ (ООО "РВБ") планирует нарастить площадь логистических объектов по итогам 2026 года до 6,9 млн кв.м.

Как рассказала основательница Wildberries и глава "РВБ" Татьяна Ким на конференции КИТ-2026, в 2026 году общая площадь новых логистических центров объединенной компании составит 1,7 млн кв.м. - за счет строительства новых и расширения действующих.

В частности, планируется расширение мощностей в Красном Бору (Ленинградская область), Пензе, Владивостоке и Юрге; запланирован ввод в эксплуатацию логистических центров в Омске, Твери, Саратове, Ярославле, Новосибирске, Оренбурге, Сургуте, Чите, Перми, Красноярске и Смоленске; открытие первых собственных объектов в странах присутствия - в Минске, Алматы и Астане.

За 2025 год Wildberries-Russ нарастила логистическую инфраструктуру до более чем 200 объектов общей площадью 5,2 млн кв. м. (против 2,8 млн кв.м. по итогам 2024 года). Инвестиции в логистическую, IT-инфраструктуру, а также в новые проекты и направления в 2025 году превысили 310 млрд рублей, сообщала компания в начале апреля.