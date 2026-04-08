ВТБ подтвердил прогноз по прибыли на 2026 год в 600-650 млрд рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ планирует выполнить прогноз по чистой прибыли на этот год в 600-650 млрд рублей, заявил глава банка Андрей Костин.

"Я думаю, что выполним. У нас по первому кварталу получается", - сказал он журналистам в кулуарах форума Data Fusion.

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что группа в первом квартале надеется заработать примерно четверть от годового таргета по прибыли по МСФО в 600-650 млрд рублей (порядка 150 млрд рублей - ИФ).

В январе-феврале ВТБ сократил чистую прибыль по МСФО на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 68,8 млрд рублей.

Отвечая на вопрос, как продвигается дискуссия вокруг дивидендов за 2025 год, Костин заявил: "По дивидендам мы работаем. (...) Я надеюсь, что нам разрешат дивиденды платить".

Пьянов в марте говорил, что банк планирует завершить дискуссии вокруг распределения прибыли ВТБ за 2025 год до 15 апреля.

Менеджмент ВТБ сохраняет приверженность предыдущим обещаниям выплачивать акционерам дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, в том числе по итогам 2025 года, в котором банк заработал 502,1 млрд рублей.

По итогам 2024 года ВТБ выплатил дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).