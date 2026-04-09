Рост цен на нефть ускорился

WTI снова выше $100 за баррель, Brent торгуется у $99,18 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился в четверг, WTI снова торгуется выше $100 за баррель на фоне сомнений участников рынка в устойчивости перемирия между США и Ираном, а также в возможности скорого восстановления поставок через Ормузский пролив.

К 18:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $4,43 (4,68%) до $99,18 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $7,62 (8,07%), до $102,03 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 13%, WTI - на 16%.

Израиль 8 апреля продолжил наносить удары по Ливану, что было воспринято Тегераном как нарушение договоренности о перемирии. На этом фоне спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф усомнился в целесообразности проведения переговоров с США, тогда как СМИ сообщили, что Тегеран намерен вновь закрыть Ормузский пролив из-за действий Израиля.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран придерживаться условий соглашения о прекращении огня, пригрозив в противном случае масштабными ударами. У Ирана не должно быть ядерного оружия и Ормузский пролив "будет открыт и безопасен", написал он в Truth Social.

Команда переговорщиков США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником президента Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером отправится в Исламабад для переговоров с Ираном 11 апреля.

"Можно сколько угодно вести мирные переговоры, однако до тех пор, пока поставки нефти и СПГ через пролив не возобновятся, рассчитывать на снижение цен на энергоносители не приходится, - отмечает аналитик SEB Research Оле Хвальбе. - Вчерашнее снижение было чрезмерной реакцией рынка".

