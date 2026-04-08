"Газпром" предложил передать определение тарифов "облгазов" региональным регуляторам

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" предлагает передать определение тарифов газораспределительных организаций (ГРО) региональным регуляторам. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов на ежегодном семинаре ФАС по тарифному регулированию.

"Готовится обращение председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера в адрес председателя правительства Михаила Мишустина о передаче в компетенцию региональных регуляторов полномочий по государственному регулированию тарифов ГРО на транспортировку газа", - сказал он.

Обращаясь к присутствующим на семинаре представителям региональных регуляторов, он отметил, что уже сейчас они в значительной мере задействованы в работе по определению тарифов ГРО: "Вы смотрите наши расходы по догазификации, спецнадбавки к тарифам ГРО, плату за технологическое присоединение, розничные цены на газ для населения. Все это работа РЭК-ов (региональных энергетических комиссий - ИФ)".

"Для многих ГРО нашей группы предусмотренный рост тарифов является недостаточным, и мы просим ФАС через региональных регуляторов об индивидуальном пересмотре тарифов по некоторым компаниям в целях компенсации экономически обоснованных затрат с учетом программ газификации, там где существенно увеличилась протяженность газовых сетей", - добавил газовик. Густов отметил, что в настоящее время специалисты газораспределительных компаний концерна в Дагестане занимаются восстановлением сетей, "где стихия нанесла серьёзный урон газораспределительному хозяйству": "В конце концов, тоже будут нужны тарифные решения, чтобы привести в порядок то, что натворила стихия".

Глава сбытового и распределительного холдинга отметил, что темпы роста тарифов ГРО существенно отстают от темпов роста расходов: "С 2021 по 2025 год рост расходов группы "Газпром межрегионгаз" на содержание газораспределительных сетей вырос на 47,5% в то время как тарифная выручка подросла на 21%". Он привел данные, что если в начале пятилетки нужды реконструкции газового хозяйства были обеспечены примерно наполовину, то в 2024 году дефицит вырос до 70%, а в 2025 году – до 80%. Общая потребность финансирования мероприятий по реконструкции сетей ГРО "Газпрома" с 2020 по 2030 годы оценивается в 561 млрд рублей (с НДС)".

"Мы считаем, что это возможность своевременного принятия тарифных решений и наделение региональных регуляторов полномочиями регулирования цен на газ для потребителей с учётом параметров программы газификации. Это позволит нам значительно улучшить состояние отрасли газораспределения", - отметил Густов. В его презентации также сказано о перспективах снижения убытков ГРО по регулируемому виду деятельности.

При этом глава "Газпром межрегионгаза" подчеркнул: "Безусловно, должна остаться общая роль ФАС, который будет контролировать эти решения". Ресурсы центрального аппарата ФАС России высвободятся для методологической работы и контроля, дополняется в его слайде.

В презентации докладчик также приводит перечень тарифов в смежных отраслях, утверждаемых региональными регуляторами: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение (тарифы на передачу электроэнергии - передача и сбыт), обращение с твердыми коммунальными отходами.

Он также добавил, что один из путей снижения финансовой нагрузки на ГРО – льгота по налогу на имущество для сетей газораспределения: "В 46 субъектах принята 100-процентная льгота, которая значительно уменьшает влияние вновь построенного на тариф".

Густов напомнил, что в настоявшее время проводится работа по внесению изменений в ФЗ-69 "О газоснабжении", касающихся проблемы "основного абонента". "Основным абонентом" называется частный владелец сетей газораспределения, построивший их за счет собственных средств. Доступ к ним осложняет процесс дальнейшей газификации населенных пунктов, где находятся такие сети. "Мы горячо поддерживаем желание ФАС внести изменения более жестко прописать возможности отнесения к газораспределительной организации и включения в реестр естественных монополий. Считаю, что нужно в этом году обязательно ускорить эту работу, несмотря на то, что депутаты будут переизбираться; может быть, даже зайти в весеннюю сессию", - отметил менеджер "Газпрома".

Густов отметил, что пока в 2026 году компания реализует газ на российском рынке с превышением плана: "В 2025 году мы поставили в страну газа "Газпрома" 261 млрд куб. м. В этом-последующих годах планируем сохранять и увеличивать темпы. Видим в этом году возможность (увеличения - ИФ) поставки газа, сейчас идем выше амбициозного плана где-то на 3 млрд кубических метров газа".