Цены на плодоовощную продукцию вновь начали расти

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ за период с 31 марта по 6 апреля повысились на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

Предыдущий рост был зафиксирован в конце февраля. Неделей ранее цены снизились на 0,2%

Больше всего подорожали помидоры - на 2% (на 0,8% неделей ранее). Цены на морковь выросли на 1,8% (на 1,6%), капусту - на 0,9% (на 1,1%), картофель и яблоки - на 0,6% (на 0,6% и 0,2% соответственно), свеклу - на 0,5% (на 0,4%).

В то же время цены на огурцы и лук продолжили снижение - соответственно на 2,6% (на 4,2%) и на 0,4% (на 0,2%). Подешевели и бананы - на 0,2% (рост на 0,2%).

В результате с начала года рост цен на помидоры составил 45%, морковь - 32,7%, картофель - 21,5%, капусту - 18,9%, свеклу - 13,6%, бананы - 8,8%, яблоки - 8,2%, лук - 7,7%, огурцы - 4,3%,

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела в РФ на 8,8%.