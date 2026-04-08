Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 5,95%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта, также 0,19% с 17 по 23 марта, 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 6 апреля составил 0,17%, с начала года - 3,15%.

Исходя из недельных данных за март и начало апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 апреля составила 5,95% после 5,86% на 30 марта (и 5,91% на конец февраля). Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 10 апреля.

Как сообщалось, ЦБ в феврале в свой прогноз на 2026 год (4,5-5,5%) закладывал уровень годовой инфляции на конец марта на уровне 6,3%, поэтому, несмотря на некоторое ускорение, годовая инфляция пока идет несколько ниже графика ЦБ.

Детали

По данным Росстата, за период с 31 по 6 апреля 2026 года цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,2% (после снижения на 0,2% с 24 по 30 марта), в том числе помидоры подорожали на 2,0%, морковь - на 1,8%, капуста - на 0,9%, картофель и яблоки - на 0,6%. Снизились цены: на огурцы - на 2,6%, лук - на 0,4% и бананы - на 0,2%.

С 31 марта по 6 апреля существенно выросли цены на сахарный песок - на 1,4%, куриные яйца - на 0,7%, масло подсолнечное, пшено, вермишель и соль - на 0,4%, говядину, колбасы полукопченые и варено-копченые, маргарин и чай черный - на 0,3%.

Одновременно снизились цены на муку пшеничную - на 0,5%, рис - на 0,3%, масло сливочное - на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли за неделю на 0,2%.

Среди услуг выросла средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты - на 3,4% и санатории - на 2,1%. Одновременно снизилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 3,0%.

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 20 марта принял ожидаемое решение снизить ключевую ставку с 15,5% до 15,0%.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - сказано в мартовском заявлении ЦБ.

ЦБ сохранил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2026 году составляет 5,2% (снизился с 5,4% по опросу в начале февраля), в 2027 году - 4,4%.