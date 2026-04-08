ВБ сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2026 г. на уровне 0,8%, прогноз на 2027 г. понижен до 0,7%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста российской экономики на 2026 год на уровне 0,8%.

Прогноз повышения ВВП РФ в 2027 году понижен до 0,7% с ожидавшегося в январе 1%, говорится в обновленном экономическом прогнозе ВБ для развивающихся государств Европы и Центральной Азии.

Оценка роста российской экономики в 2025 году повышена до 1% с 0,9%.

Эксперты ВБ ожидают ослабления темпов роста ВВП РФ в этом году, несмотря на недавний скачок цен на нефть и газ. Базовый сценарий организации предполагает, что подъем стоимости энергоресурсов будет временным.

"Бюджетные возможности, как ожидается, останутся ограниченными на фоне санкций и вероятного снижения цен на энергоносители в конечном итоге, - говорится в докладе. - Дефицит федерального бюджета РФ достиг 1,5% ВВП в первые два месяца 2026 года, составив более 90% от планового показателя на год. Любые дополнительные доходы от повышения цен на нефть и газ, вероятно, будут направлены на сдерживание дефицита, а не на финансирование дополнительных расходов".

Жесткие финансовые условия, повышение налогов и структурные ограничения также будут ограничивать рост российской экономики, прогнозируют эксперты организации.

ВБ понизил прогноз повышения ВВП развивающихся государств Европы и Центральной Азии в 2026 году до 2,1% с 2,2%, в 2027 году - до 2,3% с 2,7%. Темпы роста в регионе без учета России в текущем году, как ожидается, составят 2,9% - это минимум с 2020 года.

