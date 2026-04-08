ФАС обсуждает параметры ограничения цен на серу для выпуска удобрений для рынка РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обсуждает параметры ограничения цен на серу для производства удобрений, поставляемых на внутренний рынок, для остальных объемов будет сохранено свободное ценообразование, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах практического семинара в сфере тарифного регулирования.

"Потолок должен быть для цены на серу, которая используется для удобрений, остающихся внутри страны для сельхозпроизводителей, потому что сдерживаются и цены для производителей удобрений. В этой части цена должна быть корректно подсчитана. А для экспорта будет свободная цена. Рентабельность должна быть и у производителей серы", - сказал он.

В настоящее время идет работа над формулой, по которой будет считаться цена на серу для удобрений, предназначенных для российского рынка. "Будут найдены решения, будет определена формула, по которой будет считаться цена. Эта работа в апреле, я думаю, завершится", - уточнил глава ФАС.

Как сообщалось, в феврале Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) обратилась к профильному вице-премьеру Дмитрию Патрушеву с просьбой установить временный потолок цен на серу, которая с начала 2025 года подорожала более чем в три раза из-за сокращения предложения.

Сера - один из ключевых компонентов для производства фосфорсодержащих удобрений. С 1 ноября 2025 года в России был введен запрет на ее экспорт для стабилизации отгрузок на внутренний рынок. В настоящее время он действует до конца июня.

ФАС
