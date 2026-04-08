ФАС все еще не получала ходатайств о покупке доли в Федеральной грузовой компании

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба по-прежнему не получала ходатайств о покупке доли в АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК). Об этом сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах практического семинара в сфере тарифного регулирования.

На вопрос должна ли получать согласование ФАС сделка по покупке 49% ФГК, Шаскольский сказал, – "да, это правильно".

ФГК была создана в ходе реформы железнодорожного транспорта РФ на базе парка ОАО "РЖД" и является одним из крупнейших железнодорожных операторов в стране. ФГК управляет 134,3 тыс. единиц подвижного состава, также на полигоне российских железных дорог у ФГК открыто 14 филиалов и агентств транспортного обслуживания. По итогам 2024 года выручка ФГК по РСБУ составила 127 млрд руб., чистая прибыль – 47 млрд руб.

В середине марта глава РЖД Олег Белозеров в интервью "Интерфаксу" сообщил, что холдинг прорабатывает варианты привлечения инвестора в ФГК. "Решение по продаже ФГК не принято. А вот вопрос проработки возможности продажи – такое поручение у нас есть, мы им занимаемся, мы оцениваем, для того чтобы предложить дальнейшие действия. Контроль мы точно будем предлагать оставить за "Российскими железными дорогами", - говорил он.

"Возможность привлечь инвестора, вот мы ее как раз сейчас и рассматриваем. То есть это одна из форм – то, о чем мы говорим – возможность привлечения средств под нашим управлением", - сказал Белозеров.

В январе газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила, что РЖД могут продать 49% ФГК за 44 млрд руб. Продажа ФГК – часть плана по улучшению финансового положения РЖД и один из источников финансирования инвестпрограммы на 2026 г. в размере 713,6 млрд руб.

