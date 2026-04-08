Поиск

Глава ФАС заявил, что скидки на маркетплейсах должны быть не за счет комиссий и других товаров

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает целесообразным сохранить возможность предоставления скидок на маркетплейсах, однако это не должно приводить к увеличению комиссий для продавцов и, как следствие, к росту цен на товары для потребителей, заявил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах практического семинара в сфере тарифного регулирования.

"Очень значимый вопрос. Конечно, надо сохранить скидки. Это очень важно для потребителей", - сказал руководитель ФАС.

Он напомнил, что вопросы скидок и комиссий обсуждались на экспертном совете при ФАС с участием маркетплейсов. По итогам заседания Ozon и Wildberries должны были предоставить ФАС свои предложения по корректировкам в коммерческие политики с точки зрения устранения неравных условий при выставлении комиссий на отечественные и импортные товары, с точки зрения финансирования скидок и т.д. Как отметил Шаскольский, обе компании представили предложения в срок, сейчас служба их изучает.

"У нас были вопросы по поводу разницы в комиссиях между российскими и иностранными продавцами и по размеру комиссии. Получили некоторые ответы, изучаем их", - сообщил Шаскольский.

Максим Шаскольский ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 5,95%

 Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

 Маск попросил суд убрать Альтмана из совета директоров головной структуры OpenAI

 Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

 Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

 Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету
