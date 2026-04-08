В ФАС назвали образцовым механизм фиксации цен на удобрения для рынка РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Механизм фиксации цен на удобрения для внутреннего рынка РФ должен сохраняться, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Вопрос о продлении действия этого механизма, вероятно, будет обсуждаться, отметил он.

"Это будет решаться совместно с Минсельхозом, Минпромторгом. Сроки пока не обсуждались. Но этот механизм хороший. Он дает стабильность, обеспечение как производителям удобрений, так и сельхозпроизводителям. Это хороший механизм, образцовый, он должен сохраняться", - заявил Шаскольский журналистам в кулуарах практического семинара в сфере тарифного регулирования.

Сейчас цены на удобрения в РФ зафиксированы. "Есть договоренности, они соблюдаются", - напомнил глава ФАС. Проблем с обеспеченностью отечественных аграриев удобрениями также не наблюдается. "Никаких проблем. У нас избыточные объемы производства", - отметил Шаскольский.