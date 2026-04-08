В ФАС назвали образцовым механизм фиксации цен на удобрения для рынка РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Механизм фиксации цен на удобрения для внутреннего рынка РФ должен сохраняться, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

Вопрос о продлении действия этого механизма, вероятно, будет обсуждаться, отметил он.

"Это будет решаться совместно с Минсельхозом, Минпромторгом. Сроки пока не обсуждались. Но этот механизм хороший. Он дает стабильность, обеспечение как производителям удобрений, так и сельхозпроизводителям. Это хороший механизм, образцовый, он должен сохраняться", - заявил Шаскольский журналистам в кулуарах практического семинара в сфере тарифного регулирования.

Сейчас цены на удобрения в РФ зафиксированы. "Есть договоренности, они соблюдаются", - напомнил глава ФАС. Проблем с обеспеченностью отечественных аграриев удобрениями также не наблюдается. "Никаких проблем. У нас избыточные объемы производства", - отметил Шаскольский.

Цены на плодоовощную продукцию вновь начали расти

Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 5,95%

Глава ФАС сообщил об обсуждении продления моратория на обнуление топливного демпфера

Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

Физлица в марте нарастили покупки валюты до 65 млрд рублей

Маск попросил суд убрать Альтмана из совета директоров головной структуры OpenAI

Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

ВТБ планирует продать все свои аграрные активы

Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1493 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8945 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов