Рубль в среду упал в паре с юанем вслед за обвалившейся нефтью

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал на фоне сильного падения цен на нефть за счет улучшения ситуации на Ближнем Востоке. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,455 руб., что на 6,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 9 апреля на 44,53 копейки, до 78,3043 руб., и увеличил курс евро на 53,62 копейки, до 91,5641 руб.

"Рубль к вечеру среды умеренно подешевел в паре с юанем. Накануне юань опускался ниже 11,4 руб. впервые с середины марта и после почти двухнедельного непрерывного роста, поэтому сегодня на рынке наблюдалась коррекция на фоне новостей о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном и вероятности завершения этого конфликта в обозримом будущем. Участники рынка закрывают "длинные" позиции по рублю на фоне сильного падения цен на нефть - фьючерс на Brent сегодня опускался ниже $91 за баррель, теряя более 16% стоимости", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Объем отложенных операций с валютой по бюджетному правилу пока нейтрален для рынка, продажи в марте сопоставимы с покупками в апреле, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

"Исходя из сложившихся цен на нефть, объем отложенных продаж валюты в марте примерно сопоставим с объемом отложенных покупок в апреле, что нейтрально для рынка", - отмечает ЦБ.

Приостановка Минфином операций со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила (они приостановлены до 1 июля 2026 года) стала одним из факторов ослабления рубля в марте, подчеркивает ЦБ. Также на снижение курса национальной валюты повлияло снижение продаж валюты со стороны экспортеров (Банк России в марте не раскрыл эти данные).

В феврале крупнейшие экспортеры сократили продажу валюты на 31% - до $3,5 млрд - из-за снижения цен на нефть в тот период. Данные за март Банк России в свежем обзоре рисков финрынков не привел. Цены на нефть резко выросли после начала конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля.

ЦБ ранее также публиковал данные о доле чистых продаж валюты экспортерами к валютной выручке (хотя и с лагом в два месяца). Эту информацию в свежем обзоре регулятор тоже не привел.

Котировки нефтяных фьючерсов остаются в глубоком минусе вечером в среду, хотя и отступили от внутридневных минимумов.

Стоимость июньских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени падает на 13,36%, до $94,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) торгуются с понижением на 15,98%, по $94,9 за баррель.

Ранее цена контрактов на Brent опускалась до $90,4 за баррель, на WTI - до $91,03 за баррель.

Падение цен на нефть рекордными примерно за шесть лет темпами последовало за новостями о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном.

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США. Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", говорится в заявлении министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи, опубликованном от имени Совбеза.

Ранее Трамп сообщил, что получил от Ирана предложение по сделке из 10 пунктов, назвав его "приемлемой основой для переговоров". По мнению американского президента, двухнедельный срок, отведенный на временное прекращение огня, позволит окончательно согласовать все пункты.

Между тем эксперты отмечают, что, несмотря на ожидаемое возобновление судоходства в Ормузском проливе, дефицит физической нефти вряд ли удастся устранить в ближайшее время.

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,08 млн баррелей, до 464,7 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 1,59 млн баррелей, дистиллятов - на 3,14 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 700 тыс. баррелей, сокращение резервов бензина и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей и 1,5 млн баррелей соответственно, по данным Trading Economics. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 24 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 8 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 5 базисных пунктов, до 14,83% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев понизились в среду на 1 базисный пункт - до 14,98%, 15,57% и 16,38% годовых соответственно.