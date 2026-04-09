Американские фондовые индексы резко выросли в среду

Подъем Dow Jones был максимальным за год

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко выросли в среду на новости о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном, подъем Dow Jones Industrial Average был максимальным с апреля прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Он отметил, что удары приостановит и Иран. Ранее Трамп угрожал "гибелью цивилизации" в том случае, если Иран в отведенный срок не позволит судам проходить через пролив. Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на перемирие с США, сообщил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи.

На этом фоне резко снизились цены на нефть: июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели по итогам торгов на 13%, майские контракты на WTI упали в цене более чем на 16%, что стало самым резким снижением с апреля 2020 года.

Акции нефтекомпаний заметно подешевели, в том числе Exxon Mobil Corp. - на 4,7%, Chevron Corp. - на 4,3%, Occidental Petroleum Corp. - на 5%.

В то же время уверенно подорожали бумаги транспортных компаний и представителей туристического сектора. Котировки акций American Airlines Group Inc., United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc. выросли соответственно на 5,6%, 7,9% и 3,8%.

Delta Air увеличила выручку в первом квартале 2026 года на 9,4%, до рекорда для января-марта, благодаря сохранению высокого спроса на авиаперевозки. В то же время авиакомпания зафиксировала чистый убыток против чистой прибыли годом ранее, в том числе из-за роста расходов на топливо, составившего 14%.

Цены бумаг круизных операторов Carnival Corp. и Norwegian Cruise Line подскочили на 11,2% и 7,6%.

Рыночная стоимость Levi Strauss & Co. выросла на 10,7%. Американский производитель джинсовой одежды в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль на 30%, а также улучшил годовой прогноз.

Лидерами подъема среди компонентов Dow Jones в среду стали акции Sherwin-Williams Co. (+6,9%), Caterpillar Inc. (+6,5%), Home Depot Inc. (+5,5%).

Протокол мартовского заседания Федеральной резервной системой (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители американского ЦБ обсуждали резко различающиеся сценарии дальнейшей денежно-кредитной политики, в том числе возможность повышения базовой процентной ставки, в условиях неопределенности в экономике, усилившейся в результате ближневосточного конфликта.

"Большинство участников выразили опасения, что затягивание ближневосточного конфликта может привести к ухудшению условий на рынке труда США, в результате чего потребуется дополнительное снижение ставки Федрезервом", - говорится в протоколе. Одновременно "многие указывали на риск более длительного, чем ожидается, сохранения повышенной инфляции в условиях устойчивого роста цен на нефть, что может потребовать подъема ставки ФРС", отмечается в документе.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытия рынка в среду вырос на 2,85% - до 47909,92 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 2,51% - до 6782,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,8%, составив 22635 пунктов.

