В ЦБ допустили паузу в снижении процентной ставки

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Центробанк РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе в апреле, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"ЦБ долгое время снижал ключевую ставку (с июня 2025 года). На апрельском заседании ЦБ РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе", - сказал Тремасов.

По словам Тремасова, на решение ЦБ будут влиять в том числе данные по инфляции за март, которые предоставит Росстат 10 апреля. Также он уточнил, что проинфляционным риском стала ситуация на Ближнем Востоке.