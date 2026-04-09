Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Лидируют бумаги НОВАТЭКа и Татнефти

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует умеренный рост, отыгрывая возобновившееся повышение мировых цен на нефть после их резкого падения накануне на новостях о двухнедельном перемирии между США и Ираном для проведения переговоров об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

К 07:02 МСК индекс МосБиржи составил 2772,76 пункта (+0,28%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,8%.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%) и Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,8%), "Полюса" (-0,8%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Северстали" (-0,1%), МКПАО "ВК" (-0,1%), МКПАО "Яндекс" (-0,1%).

Инфляция в РФ за неделю с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта, также 0,19% с 17 по 23 марта, 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), сообщил в среду Росстат. Исходя из недельных данных за март и начало апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 6 апреля составила 5,95% после 5,86% на 30 марта (и 5,91% на конец февраля). Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 10 апреля.

Центробанк РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе в апреле, сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "ЦБ долгое время снижал ключевую ставку (с июня 2025 года). На апрельском заседании ЦБ РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе", - сказал Тремасов.

Мировые цены на нефть 9 апреля утром умеренно подрастают в рамках коррекции после резкого падения накануне на фоне объявленного США и Ираном двухнедельного перемирия для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 2,3%, до $96,92 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 3,1%, до $97,32 за баррель.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что возникли сомнения в целесообразности переговоров с США из-за нарушения трех из десяти пунктов базовых соглашений сторон. "Теперь "очень реалистичная основа для переговоров" подверглась недвусмысленным и ясным нарушениям, еще даже до начала переговоров. В такой ситуации двусторонние переговоры или перемирие являются сомнительными", - говорится в его заявлении.

По его словам, одно из нарушений - продолжение ударов Израиля по Ливану. Также он упомянул появление неприятельского дрона в иранском воздушном пространстве, который уничтожили в районе города Лар в провинции Парс на юге страны. Кроме того, по словам Галибафа, США продолжают отказывать в праве Ирана на обогащение урана, которое является одним из пунктов договоренностей.

В среду агентство ISNA передавало, что Галибаф станет главным переговорщиком в диалоге с США. Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. На брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт говорила, что команда переговорщиков США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником президента Стивом Уиткоффом, зятем президента Джаредом Кушнером отправится в Исламабад для переговоров с Ираном.

Вашингтону нужно определиться, желает ли он полного прекращения огня, в том числе в Ливане, для переговоров с Тегераном, или ему ближе продолжение конфликта, для чего США задействуют Израиль, заявил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Условия соглашения о прекращении огня между Ираном и США ясны и недвусмысленны: США должны сделать выбор - прекращение огня или продолжение войны руками Израиля. Они не могут получить и то, и другое", - написал Аракчи в соцсети X.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что перемирие США и Ирана также распространяется и на Ливан.

Однако в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли это заявление Шарифа. Президент США Дональд Трамп впоследствии также сказал, что удары Израиля по Ливану являются отдельной от договоренностей с Ираном темой.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что предстоящие переговоры с Ираном являются "хорошим первым шагом" на пути к заключению соглашения. "Иранцы обещают открыть Ормузский пролив, и у нас есть переговоры, которые должны начаться в эти выходные. Я думаю, что это хороший первый шаг, но мы посмотрим, сможем ли мы добиться большего прогресса в ближайшие дни", - сказал Вэнс, общаясь с журналистами перед вылетом из Венгрии.

Он отметил, что одной из главных тем переговоров является отказ Ирана от обогащения урана с целью создания ядерного оружия. "Одной из главных тем переговоров является то, что мы хотим, чтобы Иран не смог создать ядерное оружие. (...) Чем больше они будут готовы нам дать, я думаю, тем больше они добьются от этих переговоров", - заявил Вэнс. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп говорил об ослаблении санкций и экономическом партнерстве.

Что касается Ливана, то вице-президент США сообщил, что он не является частью договоренности о прекращении огня. "Я думаю, иранцы посчитали, что прекращение огня распространяется и на Ливан, но мы никогда не давали такого обещания", - сказал он. "Мы говорили о том, что прекращение огня будет сосредоточено на Иране и (...) на союзниках Америки - и на Израиле, и на арабских государствах Персидского залива", - заявил Вэнс. "Если Иран хочет, чтобы эти переговоры провалились из-за конфликта, в который они оказались втянуты из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения (...) это, в конечном счете, их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо", - добавил вице-президент США.

Американские фондовые индексы резко выросли в среду на новости о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. Он отметил, что удары приостановит и Иран. Ранее Трамп угрожал "гибелью цивилизации" в том случае, если Иран в отведенный срок не позволит судам проходить через пролив. На этом фоне резко снизились цены на нефть: июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели по итогам торгов на 13%, майские контракты на WTI упали в цене более чем на 16%, что стало самым резким снижением с апреля 2020 года.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует умеренное снижение (-0,22%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 9 апреля.

В свою очередь на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг также наблюдается негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Японии, Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи снижаются на 0,1-1,6%.

