Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются в четверг, частично восстанавливая потери, понесенные накануне на новостях об объявлении США и Ираном двухнедельного перемирия для проведения переговоров.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по Москве увеличилась на $2,68 (2,83%) до $97,43 за баррель. В среду контракт подешевел на $14,52 (13,29%) до $94,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $3,51 (3,72%) до $97,92 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $18,54 (16,41%) до $94,41 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывают сомнения в устойчивости режима прекращения огня, а также реальности перспективы скорого восстановления поставок нефти через Ормузский пролив.

Израиль в среду продолжал наносить удары по Ливану, что было воспринято Тегераном как нарушение договоренности о перемирии.

Вашингтону нужно определиться, желает ли он полного прекращения огня, в том числе в Ливане, для переговоров с Тегераном, или ему ближе продолжение конфликта, для чего США задействуют Израиль, заявил в среду глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сказал, что перемирие США и Ирана также распространяется и на Ливан.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли это утверждение Шарифа.

Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил, что удары Израиля по Ливану являются отдельной от договоренностей с Ираном темой, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Вашингтон никогда не давал Тегерану обещаний относительно Ливана.

"Если Иран хочет, чтобы эти переговоры провалились из-за конфликта, в который они оказались втянуты из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения (...) это, в конечном счете, их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо", - сказал Вэнс.

На фоне противоречивых заявлений сторон ближневосточного конфликта перспективы возобновления судоходства в Ормузском проливе остаются неясными.

Накануне иранские СМИ сообщали, что Тегеран вновь закроет пролив из-за действий Израиля. В Белом доме эти сообщения назвали ложными.