В Госдуме доработали законопроект о едином реестре участников финансового рынка

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал законопроект № 369676-8 о едином реестре участников финансового рынка (ЕРУФР), который будет вести Банк России. Законопроект предполагает переход на реестровую модель лицензирования и допуска на финансовый рынок вместо нынешней системы разрозненных реестров, книг и перечней.

Доработанный ко второму чтению документ направлен на согласования в заинтересованные ведомства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом. Поправки вносятся в закон о банках, о ЦБ, о рынке ценных бумаг, о НПФ, о клиринге, о страховании, об аудите, о ЦФА, о финансовых платформах и о рейтинговых агентствах.

Сейчас ЦБ ведет десятки отдельных реестров участников финансового рынка в соответствии с разными отраслевым законам: книгу государственной регистрации кредитных организаций, реестр субъектов страхового дела, реестр профучастников рынка ценных бумаг, государственный реестр микрофинансовых организаций и другие. Ведение каждого реестра регулируется в профильных законах с отдельными правилами ведения для каждого.

Законопроект объединяет их в единый реестр участников финансового рынка (ЕРУФР). Отраслевые реестры сохраняют свои названия, но становятся составными частями ЕРУФР. ЦБ вменяется обязанность обеспечивать на ежедневной основе актуальность, открытость и доступность сведений о праве лиц на деятельность на финансовом рынке посредством размещения на своем сайте и предоставления выписок из ЕРУФР, в том числе через личный кабинет. Участники рынка в свою очередь получают право предъявлять контрагентам единую выписку из ЕРУФР вместо отраслевых документов.

Сейчас момент возникновения и прекращения права на деятельность на финансовом рынке определяется по-разному в зависимости от отраслевого закона. Для банков право возникает с момента выдачи бумажной лицензии, для МФО - с момента внесения сведений в реестр, для страховщиков - с даты принятия решения о выдаче лицензии. Прекращение права привязано ко дню, без указания конкретного времени внутри него.

Законопроект унифицирует оба направления регулирования. Для всех категорий участников рынка право на деятельность будет возникать со дня внесения сведений в соответствующий реестр, а не с момента получения бумажного документа. Так, для кредитных организаций датой получения лицензии на осуществление банковских операций является день внесения указанных сведений в книгу государственной регистрации кредитных организаций. ЦБ обязан вносить сведения не позднее одного рабочего дня после принятия решения.

Прекращение права привязывается к конкретному моменту внутри дня, вводится формула "со времени и дня", то есть решение ЦБ об отзыве лицензии или исключении из реестра должно содержать не только дату, но и время. Так, кредитная организация не вправе осуществлять деятельность по осуществлению банковских операций "со времени и дня отзыва лицензии".

Сейчас, согласно статье 7 закона " О банках и банковской деятельности" ЦБ проверяет наименование будущей кредитной организации только на этапе регистрации и только на предмет совпадения с уже существующими названиями в книге госрегистрации кредитных организаций. Законопроект вводит предварительное согласование: учредители должны будут получить согласие ЦБ на наименование до подачи документов на регистрацию. ЦБ установит требования к формированию наименований и основания для отказа. Согласие действует 12 месяцев.

Законопроект расширяет круг обязательных пользователей системы электронного взаимодействия с ЦБ через личный кабинет. Сейчас через личный кабинет обязаны работать уже действующие участники рынка. Законопроект распространяет эту обязанность на лиц, только подающих документы на получение лицензии или регистрацию.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Лица, уже имеющие право на деятельность на финансовом рынке, вправе продолжить осуществление соответствующей деятельности без дополнительного получения выписки из единого реестра участников финансового рынка.