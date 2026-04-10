Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%, лидирует ММК

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу корректируется вверх на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подросшей нефти (фьючерс на Brent превысил $96 за баррель) в ожидании заключения соглашения США и Ирана по урегулированию конфликта. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,5%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2745,9 пункта (+0,5%), лидерами роста выступили акции "ММК" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1%), "Аэрофлота" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 апреля, составляет 77,8366 руб. (-46,77 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+0,9%), "Русала" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Полюса" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "ВК" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%).

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета РФ за I квартал составил около 1,9% ВВП или 4,6 трлн руб. Объем доходов федерального бюджета по итогам января-марта 2026 года предварительно составил 8 309 млрд руб., снизившись на 8,2% г/г, в то время как объем расходов за период составил 12 885 млрд руб., что выше показателей предыдущего года на 17%.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-0,8% во главе с Nasdaq, хотя начинали сессию сдержанным снижением. Инвесторы оценивали статданные из США и корпоративные новости, а также следили за ситуацией на Ближнем Востоке.

Экономика США в IV квартале 2025 года увеличилась на 0,5% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о повышении на 0,7%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя.

Доходы населения США в феврале снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы американцев увеличились на 0,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,3%, расходов - на 0,5%.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в феврале увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, как и ожидалось. В январе повышение PCE составило соответственно 0,3% и 2,8%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце вырос на 0,4% за месяц и на 3% за год (0,4% и 3,1% в январе). Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).